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جلسة الحوار الـ41 بين حزب الله والمستقبل: لإقرار قانون الإنتخاب بالسرعة الممكنة

publishing date: 20/03/2017 15:38:55
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جلسة الحوار الـ41 بين حزب الله والمستقبل: لإقرار قانون الإنتخاب بالسرعة الممكنة
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استكمل المجتمعون في جلسة الحوار الـ41 بين "حزب الله" و"تيار المستقبل"، مساء اليوم النقاش حول التحضيرات لقانون الانتخابات ، و أكدوا على ضرورة اقراره بالسرعة الممكنة و رفضهم القاطع للوصول الى الفراغ في المجلس النيابي لما له من تداعيات خطيرة على الاوضاع ، و دعوا كل القوى الى استمرار التشاور للوصول الى قانون جديد  .

 
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كما تطرق البحث الى الملفات المالية والمعيشية وشدد المجتمون على ضرورة مشاركة القوى السياسية والاجتماعية في نقاش هادئ وموضوعي للوصول الى حلول تجنّب ذوي الدخل المحدود اي اضرار ، و تساعد على قيام الدولة بواجباتها المالية.

 

وانعقدت الجلسة في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، النائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار "المستقبل". كما حضر الوزير علي حسن خليل.
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