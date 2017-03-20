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20 آذار 2017
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اجتماع في روما بشأن خطة لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا

publishing date: 20/03/2017 17:04:12
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اجتماع في روما بشأن خطة لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا
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عقد وزراء داخلية مجموعة الاتصال حول المتوسط الاثنين في روما اجتماعا لوضع خطة لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا الذين تم انقاذ اكثر من خمسة آلاف منهم الاحد والاثنين.

 
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 وبعد عام على الاتفاق الذي ابرم مع تركيا لوقف تدفق المهاجرين الى اليونان، يبحث الاتحاد الاوروبي عن ترتيبات مماثلة مع ليبيا معقدة جدا بسبب الفوضى في البلاد والاهمية الاقتصادية لتهريب المهاجرين في بعض المناطق الساحلية الليبية.
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