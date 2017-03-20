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20 آذار 2017
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العبادي: ترامب تعهد بتسريع الدعم للعراق ضد داعش

publishing date: 20/03/2017 17:09:17
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العبادي: ترامب تعهد بتسريع الدعم للعراق ضد داعش
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جدّد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين لدى استقباله في البيت الابيض رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي التأكيد على عزمه على "التخلص" من تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي.
 

 

وقال العبادي عقب محادثات مع ترامب في البيت الأبيض "حصلنا على تأكيدات بأن الدعم (الأميركي) لن يستمر فقط وإنما سيتسارع لكي ينجز العراق المهمة."

 
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ويشارك العبادي في واشنطن الاربعاء في اجتماع وزراء خارجية الدول ال68 المنضوية في اطار التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد الجهاديين في العراق وسوريا.

 
     
من جهته ، مازح رئيس الوزراء العراقي الرئيس الاميركي، مؤكدا له ان لا علاقة له على الاطلاق بالتنصّت الذي ما زال ترامب يؤكد  انه كان يخضع له بأوامر من سلفه باراك اوباما، رغم نفي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) جيمس كومي في اليوم نفسه امام الكونغرس هذا الاتهام.
 
     
وهذه الزيارة الرسمية للعبادي الى الولايات المتحدة هي الاولى له منذ تسلم ترامب مفاتيح البيت الابيض وتهدف الى "تعزيز التعاون الامني والعسكري" بين البلدين.
 
 
وتشمل لقاءات العبادي في واشنطن مجموعة من المسؤولين في الادارة الاميركية بينهم نائب الرئيس ووزير الخارجية ورئيس مجلس النواب واعضاء في مجلس الشيوخ.
 
 
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