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20 آذار 2017
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الرجوب يؤكد أن ترامب يريد العمل مع الفلسطينيين

publishing date: 20/03/2017 18:20:47
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الرجوب يؤكد أن ترامب يريد العمل مع الفلسطينيين
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اعلن أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب الاثنين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس "شريكا استراتيجياً" وأن عباس يريد العمل معه لتحقيق حل الدولتين.

 

 وقال الرجوب، الذي يعتبر الخليفة المحتمل لعباس البالغ من العمر 81 عاما، أنه يعتقد أن ترامب غير ملتزم تجاه جماعات ضغط معينة كما كان الرؤساء الأميركيون السابقون.

 
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 وقال أنه في المكالمة الهاتفية التي جرت بين ترامب وعباس في العاشر من آذاروهي أول مكالمة بينهما منذ الانتخابات الاميركية - أبلغ ترامب عباس أنه يريد "انهاء المعاناة".

 

 ولم يتضح موقف ترامب حول سياسته ازاء النزاع الاسرائيلي الفلسطيني الممتد منذ عقود.
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