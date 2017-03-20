موغيريني قلقة...

عبّرت فيديريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي الاثنين عن قلقها من اقتراح إدارة الرئيس دونالد ترامب لتخفيض كبير في المساعدات الخارجية الأميركية معتبرة أنه قد يزعزع الاستقرار في مناطق رئيسية من العالم ويلحق ضررا بالأمن القومي الأمريكي.

واقترح ترامب خفضا بنسبة 28 بالمئة في ميزانية وزارة الخارجية الأميركية وهو ما قد يترجم إلى تخفيضات حادة في الأموال التي تخصصها أمريكا للمساعدات الخارجية والأمم المتحدة.

ودافعت موغيريني بقوة أيضا عن الاتفاقية النووية التي أبرمتها الدول الكبرى مع إيران مشيرة إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت خمس مرات تقيد طهران ببنود الاتفاق الذي ابرم في 2015.

وقالت "لا يوجد بديل" عن الاتفاقية لمنع إيران من تطوير ترسانة نووية وعبَرت عن اعتقادها بأن طهران ملتزمة بتعهداتها حيال الاتفاقية التي انتقدها ترامب بشدة.