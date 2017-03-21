أسرار الصحف في 21 - 3- 2017

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النهارعُلِم أن تنسيقاً يحصل بين القصر الجمهوري ووزير المهجّرين طلال أرسلان حول ملفّات تعود لقرى وبلدات الجبل والعمل على إنجازها، وزيارة مستشارين للرئيس عون لأرسلان تصب في هذا الإطار.على الرغم من مطالبة أعضاء مجلس ادارة الضمان المتكرّرة، يمتنع حتى الآن المدير العام عن عرض نتائج تحقيق التفتيش المالي المتعلّق بفضيحة الاختلاس الذي أنجز منذ أكثر من شهر.لم تتوقّف زيارات أحد الوزراء إلى دمشق منذ ما قبل تعيينه وزيراً، ولقائه مسؤولين هناك بعيداً من الاعلام.بدأت إزالة المطبّات في غير منطقة إنفاذاً لقرار وزير الأشغال العامة باستثناء البقاع.المستقبليقالإنّ نواباً من كتل مختلفة يبدون خشيتهم من أزمة سياسية مجهولة النتائج في حال عدم التوصّل إلى توافق واسع حول قانون الانتخاب خلال فترة شهر.اللواءيُعيد حزب بارز النظر بمجموعة من الإجراءات المالية، على خلفية الأعباء الهائلة، محلياً وإقليمياً!طلب وزير سيادي من جمعية اقتصادية المساهمة مالياً في تغطية إعلامية لمقابلات تلفزيونية في الخارج.حرص نائب شوفي مسيحي على الذهاب إلى المختارة الأحد على رأس وفد من رؤساء بلديات المنطقة، لاعتبارات سياسية وانتخابية.الجمهوريةيؤكد مسؤولون في حزب بارز أن الخيارات المتناقضة ازاء استحقاق دائم ستتحوّل في وقت ليس ببعيد الى خيارات متقاربة وإن كان هذا الإستحقاق سيؤجَّل لفترة.توجّه موظف كبير الى فريق عمله الجديد في المركز الذي أسند اليه أخيراً قائلاً: ممنوع تلقّي الهدايا من أيٍّ كان ومن أي نوع كان.. الهدية رشوة والرشوة تُدخل "النار".طلب مرجع سياسي من وزير تابع له إعداد ملف كامل بكل مكامن الفساد والهدر وطرحه على الرأي العام في أقرب وقت.البناءدار نقاش طويل بين نائبين جمعهما لقاء اجتماعي يوم الأحد الفائت، على خلفية ما جرى في مجلس النواب خلال مناقشة سلسلة الرتب والرواتب الأسبوع الماضي، وحين تحدث أحدهما عن ضرورة وقف الهدر والفساد، أجابه الآخر بأنّ هذا الأمر يزداد صعوبة مع الأيام، خصوصاً في ظلّ حملة التوريث السياسي الناشطة هذه الأيام من بكفيا إلى المختارة وصولاً ربما إلى صيدا...!