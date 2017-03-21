بعد واشنطن... بريطانيا تمنع حمل اجهزة الكترونية على متن طائرات اتية من 6 دول بينها لبنان





ومن بين الأجهزة المحظور نقلها على متن الطائرات: الكمبيوتر المحمول، والجهاز اللوحي، وكاميرات التصوير، وأجهزة تشغيل الاقراص الرقمية، دي في دي، والألعاب الإلكترونية ... الخ، والتي يمكن وضعها في حقائب الشحن".

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وأفادت وسائل اعلام اميركية ان القرار اتخذ لدواع امنية وخشية وقوع اعتداءات، مشيرة الى انه كان يفترض ان يبقى في الوقت الراهن سريا.



ونقلت شبكة "سي ان ان" الاخبارية عن مسؤول أميركي ان قرار حظر الأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها عن حجم الهاتف الذكي اتخذ بسبب تهديد مصدره تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة.



وبحسب صحيفة فايننشال تايمز فان قرار الحظر يشمل رحلات تسيّرها شركات تابعة لثماني دول بينها مصر والأردن والسعودية والإمارات.



وذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ان التوجيهات وردت في بريد إلكتروني سري من إدارة سلامة النقل الأميركية وانها تشمل 13 بلدا.

تستعد الولايات المتحدة لان تمنع اعتبارا من الثلاثاء ركاب الرحلات الآتية من دول عديدة في الشرق الأوسط من ان يصطحبوا معهم داخل مقصورة الطائرة الأجهزة الإلكترونية مثل الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير، بحسب مصادر عدة.ومن بين الأجهزة المحظور نقلها على متن الطائرات: الكمبيوتر المحمول، والجهاز اللوحي، وكاميرات التصوير، وأجهزة تشغيل الاقراص الرقمية، دي في دي، والألعاب الإلكترونية ... الخ، والتي يمكن وضعها في حقائب الشحن".وأفادت وسائل اعلام اميركية ان القرار اتخذ لدواع امنية وخشية وقوع اعتداءات، مشيرة الى انه كان يفترض ان يبقى في الوقت الراهن سريا.ونقلت شبكة "سي ان ان" الاخبارية عن مسؤول أميركي ان قرار حظر الأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها عن حجم الهاتف الذكي اتخذ بسبب تهديد مصدره تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، الفرع اليمني لتنظيم القاعدة.وبحسب صحيفة فايننشال تايمز فان قرار الحظر يشمل رحلات تسيّرها شركات تابعة لثماني دول بينها مصر والأردن والسعودية والإمارات.وذكرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ان التوجيهات وردت في بريد إلكتروني سري من إدارة سلامة النقل الأميركية وانها تشمل 13 بلدا.

الى ذلك، انضمت بريطانيا الى الولايات المتحدة في حظر الحواسيب المحمولة واللوحية على رحلات 14 شركة طيران من خمس دول عربية وتركيا، وفق ما اعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية. ورأست رئيسة الحكومة تيريزا ماي عدة اجتماعات قررت خلالها "تطبيق اجراءات جديدة للامن الجوي على كافة الرحلات المباشرة المتجهة الى المملكة المتحدة من الدول التالية: تركيا ومصر والسعودية وتونس والاردن ولبنان".

تركيا تطالب باستثناء خطوطها الجوية الوطنية

أعلن وزير النقل التركي احمد ارسلان ان بلاده طلبت من الولايات المتحدة استثناء خطوطها الجوية الوطنية من الحظر الذي فرضته على كل الاجهزة الالكترونية.

وقال ارسلان :"من الضروري التراجع عن الاجراء او تخفيفه"، مشيرا الى التأثير الذي يمكن ان ينطوي عليه على صعيد راحة الركاب وعددهم.