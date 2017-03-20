بالصورة: الشبه الكبير بين مروان خوري ووالدته!

بري: السلسلة آتية انما أعيد ترتيب الأولويات
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ربّي يحفظ أمهاتكم وكل امهات العالم لان ما في شي بالدني بغلا وروعة الام ! Nassima Khoury #مروان_خوري #marwankhoury
A post shared by Marwan Khoury (@imarwankhoury) on Mar 19, 2017 at 5:52pm PDT
ربّي يحفظ أمهاتكم وكل امهات العالم لان ما في شي بالدني بغلا وروعة الام ! Nassima Khoury #مروان_خوري #marwankhoury
A post shared by Marwan Khoury (@imarwankhoury) on Mar 19, 2017 at 5:52pm PDT