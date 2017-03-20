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بالصورة: الشبه الكبير بين مروان خوري ووالدته!

publishing date: 21/03/2017 05:26:31
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بالصورة: الشبه الكبير بين مروان خوري ووالدته!
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في 21 أذار الّذي يُصادف يوم عيد الأمّهات، يُسارع ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي إلى نشر صور والداتهم للتعبير عن محبتهم الكبيرة لهن، والأمر يشمل بعض الفنانين.
فنشر الفنان الشامل مروان خوري صورة قديمة لوالدته، وذلك عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام. وعلّق خوري على الصورة بالقول "ربّي يحفظ أمهاتكم وكلّ أمّهات العالم لأن ما في شي بالدني بغلا وروعة الامّ!".
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وكان لافتاً الشبه الكبير بين مروان خوري ووالدته، الأمر الّذي أثار إعجاب روّاد الإنترنت. وعلّق أحدهم قائلاً "الله یحمیها... انت حلو طالع لها".
 
 
 
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