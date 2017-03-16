بالصور: بعيداً عن الأخبار.. "ماما" ديما صادق مع ياسمين وورد!

بعيداً عن نشرات الأخبار الّتي تطلّ من خلالها عبر شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال، الإعلامية ديما صادق هي أم لإبنتين تُدعيان ياسمين وورد. وبمناسبة عيد الأمّهات، أعربت ديما عن سعادتها بمشاعر الأمومة من خلال نشر عدّة صور برفقة إبنتيها عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام.

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في التفاصيل، نشرت الإعلامية ديما صادق غلاف مجلتين بين عام 2016 وعام 2017، الأول مع إبنتها الكبيرة تحت عنوان "ديما صادق: غادرت إلى كندا حتى لا يتسكّع أبنائي أمام السفارات"، والثانية مع إبنتيها تحت عنوان "ديما صادق تجيب عن: ثقافة الممنوع في تربية إبنتيها والخطر القادم". وقد أثارت صور ديما صادق مع إبنتيها إعجاب متابعيها عبر منصّات التواصل الإجتماعي.

٢٠١٦-٢٠١٧ : شكرا زهرة الخليج و ربيع الهنيدي على هذه الهدية المميزة على سنتين متتاليتين في عيد الام 🌹❤ A post shared by Dima Sadek 🌺🌺 ديما صادق (@dimasadekofficial) on Mar 16, 2017 at 12:59am PDT

A post shared by Dima Sadek 🌺🌺 ديما صادق (@dimasadekofficial) on Mar 20, 2017 at 2:57am PDT