بالصور: بعيداً عن الأخبار.. "ماما" ديما صادق مع ياسمين وورد!

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حتى الآن لم يصدر أيّ توضيح رسمي من قبل فارس الغناء العربي
٢٠١٦-٢٠١٧ : شكرا زهرة الخليج و ربيع الهنيدي على هذه الهدية المميزة على سنتين متتاليتين في عيد الام 🌹❤
A post shared by Dima Sadek 🌺🌺 ديما صادق (@dimasadekofficial) on Mar 16, 2017 at 12:59am PDT
٢٠١٦-٢٠١٧ : شكرا زهرة الخليج و ربيع الهنيدي على هذه الهدية المميزة على سنتين متتاليتين في عيد الام 🌹❤
A post shared by Dima Sadek 🌺🌺 ديما صادق (@dimasadekofficial) on Mar 16, 2017 at 12:59am PDT
A post shared by Dima Sadek 🌺🌺 ديما صادق (@dimasadekofficial) on Mar 20, 2017 at 2:57am PDT
A post shared by Dima Sadek 🌺🌺 ديما صادق (@dimasadekofficial) on Mar 20, 2017 at 2:57am PDT
A post shared by Dima Sadek 🌺🌺 ديما صادق (@dimasadekofficial) on Mar 20, 2017 at 10:33am PDT
A post shared by Dima Sadek 🌺🌺 ديما صادق (@dimasadekofficial) on Mar 20, 2017 at 10:33am PDT