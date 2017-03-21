بالأرقام- كم ارتفعت اسعار الاستهلاك خلال شهر شباط؟

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أعلنت ادارة الاحصاء المركزي، ان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2017 سجل ارتفاعا وقدره 0,55 % بالنسبة لشهر كانون الثاني 2017، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 0,45%- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,41%- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1,03%- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,65%- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,56%- ارتفاعا في محافطة النبطية وقدره 0,15%واشارت الى ان مؤشراسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2017 سجل ارتفاعا وقدره 4,93% بالنسبة لشهر شباط 2016.