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21 آذار 2017
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بالأرقام- كم ارتفعت اسعار الاستهلاك خلال شهر شباط؟

publishing date: 21/03/2017 06:18:13
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بالأرقام- كم ارتفعت اسعار الاستهلاك خلال شهر شباط؟
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 أعلنت ادارة الاحصاء المركزي، ان الرقم القياسي لاسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2017 سجل ارتفاعا وقدره 0,55 % بالنسبة لشهر كانون الثاني 2017، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي:

- ارتفاعا في محافظة بيروت وقدره 0,45%
- ارتفاعا في محافظة جبل لبنان وقدره 0,41%
- ارتفاعا في محافظة الشمال وقدره 1,03%
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- ارتفاعا في محافظة البقاع وقدره 0,65%
- ارتفاعا في محافظة الجنوب وقدره 0,56%
- ارتفاعا في محافطة النبطية وقدره 0,15% 

واشارت الى ان مؤشراسعار الاستهلاك في لبنان لشهر شباط 2017 سجل ارتفاعا وقدره 4,93% بالنسبة لشهر شباط 2016.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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