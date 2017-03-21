الادعاء على 5 فلسطينيين في جرم الانتماء الى داعش

ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على خمسة فلسطينيين بينهم موقوف في جرم الانتماء الى تنظيم "داعش"، بهدف القيام بأعمال ارهابية واستهداف مراكز للجيش وشخصيات سياسية على كل الاراضي اللبنانية.

واحال صقر الادعاء الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا.

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