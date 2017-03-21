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أمن وقضاء
21 آذار 2017
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الادعاء على 5 فلسطينيين في جرم الانتماء الى داعش

publishing date: 21/03/2017 07:41:35
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الادعاء على 5 فلسطينيين في جرم الانتماء الى داعش
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ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على خمسة فلسطينيين بينهم موقوف في جرم الانتماء الى تنظيم "داعش"، بهدف القيام بأعمال ارهابية واستهداف مراكز للجيش وشخصيات سياسية على كل الاراضي اللبنانية.

واحال صقر الادعاء الى قاضي التحقيق العسكري الاول رياض ابو غيدا

 
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الى ذلك، أحالت مديرية الاستخبارات الى القضاء المختص، السوري عوض محمد المصطفى لإنتمائه إلى تنظيم فتح الشام اي جبهة النصرة سابقا، والقتال في صفوفه.
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