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21 آذار 2017
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بري مصر على اقرار السلسلة

publishing date: 21/03/2017 07:46:08
episodes
المؤلف:
هدى شديد
هدى شديد
@HodaChedid
هدى شديد- مراسلة في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال، وصحافية في جريدتي النهار ولوريان لو جور
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حضرت الملفات الحالية من قانون الانتخاب إلى سلسلة الرتب والرواتب إلى ملف الفساد في اجتماع كتلة التنمية والتحرير في عين التينة.

ولفتت الكتلة في بيانها إلى أنها تابعت الوقائع المتصلة بالجلسة النيابية الأخيرة والاحتجاجات من مختلف القطاعات، والاتصالات والاجتماعات المتعلقة بصياغة قانون جديد للانتخابات، ورأت ان ما حصل في مجلس النواب خطة لافقاد النصاب لتطيير السلسلة وتصفية حسابات سياسية متعلقة بقانون الانتخاب.

وشددت على أن المطلوب التوصل إلى تفاهم على قانون جديد للانتخابات خلال أسابيع قليلة قبل الوقوع في المحظورات. وأشارت الكتلة إلى أنها متأكدة من أن المجلس النيابي ملتزم بإقرار سلسلة الرتب والرواتب، أما تأمين الإيرادات فهو مسؤولية الحكومة من دون تحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة أي أعباء.

 
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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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