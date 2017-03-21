شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 22 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الشقيقتان
20:30
الشقيقتان
القائمة
أخبار محلية
21 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

كبارة: تخفيض محاضر ضبط الكهرباء 50 بالمئة

publishing date: 21/03/2017 08:08:19
episodes
كبارة: تخفيض محاضر ضبط الكهرباء 50 بالمئة
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

توصل وزير العمل محمد كبارة بعد سلسلة إتصالات أجراها مع وزير الطاقة سيزار أبي خليل ومدير عام كهرباء لبنان كمال الحايك، الى تخفيض قيمة محاضر ضبط الكهرباء الى 50 بالمئة، وتقسيطها على ثلاث دفعات، وعدم تحويلها الى المحكمة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين تم تنفيذ محاضر بحقهم.

وكان كبارة قد بدأ إتصالاته قبل أشهر للوصول الى هذا الحل الذي يرفع هذا العبء عن الأهالي لا سيما في طرابلس والشمال، وقد حصل على موافقة شفهية من أبي خليل قبل عشرة أيام في مجلس الوزراء، ويوم أمس إتخذ مجلس إدارة كهرباء لبنان في إجتماعه القرار، وأرسله الى إدارة شركة كهرباء قاديشا للتنفيذ.

 ويستمر مفعول هذا القرار ثلاثة أشهر، يستطيع خلالها المواطنين الصادر بحقهم محاضر ضبط والراغبين بتسوية أوضاعهم، أن يدفعوا نصف قيمته، وبتقسيط المبلغ المتوجب عليهم على ثلاث دفعات.

الإعلان
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact