كبارة: تخفيض محاضر ضبط الكهرباء 50 بالمئة

توصل وزير العمل محمد كبارة بعد سلسلة إتصالات أجراها مع وزير الطاقة سيزار أبي خليل ومدير عام كهرباء لبنان كمال الحايك، الى تخفيض قيمة محاضر ضبط الكهرباء الى 50 بالمئة، وتقسيطها على ثلاث دفعات، وعدم تحويلها الى المحكمة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، الأمر الذي سيساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين الذين تم تنفيذ محاضر بحقهم.

وكان كبارة قد بدأ إتصالاته قبل أشهر للوصول الى هذا الحل الذي يرفع هذا العبء عن الأهالي لا سيما في طرابلس والشمال، وقد حصل على موافقة شفهية من أبي خليل قبل عشرة أيام في مجلس الوزراء، ويوم أمس إتخذ مجلس إدارة كهرباء لبنان في إجتماعه القرار، وأرسله الى إدارة شركة كهرباء قاديشا للتنفيذ.

ويستمر مفعول هذا القرار ثلاثة أشهر، يستطيع خلالها المواطنين الصادر بحقهم محاضر ضبط والراغبين بتسوية أوضاعهم، أن يدفعوا نصف قيمته، وبتقسيط المبلغ المتوجب عليهم على ثلاث دفعات.