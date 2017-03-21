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21 آذار 2017
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انقرة تقرر الغاء اي تجمعات في المانيا بشأن الاستفتاء

publishing date: 21/03/2017 08:12:23
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انقرة تقرر الغاء اي تجمعات في المانيا بشأن الاستفتاء
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أعلنت منظمة مؤيدة للرئيس التركي ان أنقرة قررت الغاء كل التجمعات في المانيا بشأن الاستفتاء المرتقب في تركيا في 16 نيسان حول توسيع صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وأوضحت ناطقة باسم خلية التنسيق في كولونيا التابعة لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ان هذا القرار "اتخذ في انقرة" بعد اسابيع من التوتر بين المانيا وتركيا بسبب هذه التجمعات.

وتدور أزمة بين تركيا والاتحاد الاوروبي وخصوصا مع ألمانيا مع تصاعد التوتر قبل استفتاء 16 نيسان حول الغاء منصب رئيس الوزراء وتوسيع صلاحيات الرئيس.

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