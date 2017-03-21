قام مراقبو وزارة الاقتصاد بجولات تفتيشية على نقاط بيع السلع الغذائية والاستهلاكية في مختلف المناطق اللبنانية.

ونظم المراقبون 19 محضر ضبط في حق مؤسسات تجارية، على ان تتم احالتها أمام القضاء المختص. كما سوف تنشر جداول محاضر الضبط تباعا على الموقع الالكتروني للوزارة.

ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة المؤسسات التجارية الى الالتزام بالنصوص القانونية النافذة، مشددة على تكثيف الجولات التفتيشية لضبط أي مخالفات واحالتها الى القضاء المختص.