جورج كلوني فاجأ معجبة في مكان سكنها... ماذا فعل؟

فاجأ الممثل العالمي جورج كلوني إحدى معجباته بات آدامز التي تبلغ من العمر 87 عامًا عندما زارها في دار الرعاية حيث تقطن.



وذهب كلوني في زيارة مفاجأة إلى دار الرعاية الذي يقع قرب منزل يملكه في مدينة بيركشاير في انكلترا.

الإعلان



وكانت موظفة في دار الرعاية قد طلبت في رسالة تحقيق حلم "بات" التي لا تكف عن التعبير عن إعجابها وحبها للنجم الهوليودي البالغ من العمر 55 سنة.



وعندما حضر كلوني، قدم باقة من الزهور إلى "بات" بالإضافة إلى بطاقة معايدة لأن عيد ميلادها صادف في الأسبوع نفسه لزيارته لها.



ونشر دار الرعاية صورة تجمع كلوني بمعجبته على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك حيث بدت "بات" بغاية السعادة.



وأرفق دار الرعاية الصورة بتعليق شكر من خلاله الخطوة الراقية التي قام بها كلوني والذي زرع عبرها الفرح بين المسنين الموجودين فيه.

​