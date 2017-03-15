هكذ احتفل النجوم بعيد الأمهات... وصور تنشر للمرة الأولى!





في هذا السياق، عيّد الفنانون والنجوم اللبنانيون كل واحد أمه على طريقته من خلال نشر صور أو فيديوهات أو حتى تغريدات مميزة من وحي المناسبة.



من هذا المنطلق سنعرض عليكم في ما يلي كيف عايد النجوم اللبنانيون أمهاتهم في عيد الأم.

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نشرت الفنانة إليسا على حسابها الشخصي على انستغرام، صورة جمعتها بوالدتها وأرفقتها بتعليق بما معناه: "عيد أم سعيد يا حبي، أحبك كثيراً يا أمي". مع بداية فصل الربيع، نحتفل في 21 من آذار بعيد الأم، والملفت هو أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بصور المعايدة التي نشرها الرواد في هذا اليوم.في هذا السياق، عيّد الفنانون والنجوم اللبنانيون كل واحد أمه على طريقته من خلال نشر صور أو فيديوهات أو حتى تغريدات مميزة من وحي المناسبة.من هذا المنطلق سنعرض عليكم في ما يلي كيف عايد النجوم اللبنانيون أمهاتهم في عيد الأم.نشرت الفنانة إليسا على حسابها الشخصي على انستغرام، صورة جمعتها بوالدتها وأرفقتها بتعليق بما معناه: "عيد أم سعيد يا حبي، أحبك كثيراً يا أمي".

Happy mother s day my love, my mom love u to the moon and back ❤❤❤ A post shared by Elissa (@elissazkh) on Mar 21, 2017 at 1:06am PDT

بدورها نشرت الممثلة ورد الخال على حسابها الشخصي على تويتر صورة مع والدتها وغرّدت:"أجمل ما فيّ، منك! أمي".



اجمل ما فيّ ، منكِ !

أمي .. pic.twitter.com/jbaIdHt2ai — Ward El Khal 🌹🎭 (@wardelkhal) March 21, 2017

أما الفنانة نيكول سابا، فقد نشرت على انستغرام صورة لها وهي تقبّل يد والدتها وكتبت: "عيدك يا ماما عيد الأعياد...الله يخليلي ياكي يا ماما يا أحلى تيتا عم عذبك معي دايما... الله ما يحرمني منك يا رب وما يحرم انسان من امو... انشالله دايماً بضل عايشة بحسّك وبحنانك وضلّ اتعلم منك... منحبك كلنا يا مرمورا".

كذلك، نشرت الفنانة مادونا فيديو على انستغرام، وهي ترقص مع والدتها. ويذكر أن الليدي مادونا كانت منذ أيام قد نشرت للمرة الأولى صورة جمعتها بابنتها بمناسبة عيد ميلادها.



Dancing with my lovely mom 💃🏻 Happy mother's day ❤️ Bhebik mama A post shared by Lady Madonna | اللايدي مادونا (@ladymadonna.official) on Mar 21, 2017 at 2:35am PDT

كل الدنيا الحلوة و كل نجاحي و شهرتي و كل هالحياة الحلوة يلي عشتا لأنك موجودة فيا يا بنتي يا أحلى قمر ينعاد عليكي و عقبال مية سنة و الله يخليلك ولادك و ضلك بصحتك و أنا بحبك كتير وانشالله مارشربل شفيعك يضل حدك و يحميكي Happy birthday 🎂 wish u all the best 😘❤️ A post shared by Lady Madonna | اللايدي مادونا (@ladymadonna.official) on Mar 15, 2017 at 5:15am PDT

توازياً، غرّد الممثل يوسف الخال في هذه المناسبة قائلاً:"بعيد الأم بدي أشكر الأب اللي نقاها تكون أمي".



بعيد الأم بدّي أشكر الأب اللي نقّاها تكون إمي..❤ — Youssef Al Khal (@youssefalkhal) March 21, 2017

أما الفنان وائل جسار فقد نشر على الفيسبوك فيديو جمعه بوالدته وهو يغني لها أغنية ست الحبايب ويعزف على العود.

من جهتها نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة صورة جمعتها بوالدتها وكتبت في تعليق:"كل عام وأنت أمي، كل عام وانت بألف خير ماما".



كل عام و انت امي🙏 كل عام و انت بألف خير #ماما# #ست_الحبايب #عيد_الام # A post shared by Amel Bouchoucha (@amelbouchoucha) on Mar 20, 2017 at 1:22pm PDT

وفي هذه المناسبة أيضاً، نشرت الإعلامية ديما صادق سلسلة من الصور على انستغرام جمعتها بابنتيها ورد وياسمين.

كذلك، فقد نشرت الفنانة نادين نسب نجيم صورة لها وهي تحمل أول حرف من إسمي ولديها، وعايدت جميع الأمهات، طالبة الرحمة للأمهات المتوفيات.





Happy mother s day ... الله يخليلكم أمهاتكم ويرحم أمهات العالم أجمع الله ما يحرم حدا من حنان الأم آسفة اذا كان هل النهار بشكل حزن لبعض الناس المحرومة من أمهاتن بعرف شعور اليتيم الأم وبحس بوجع كل حدا بعيد أو فقد أمه بظرف معين ...تذكر إنت مش لوحدك لأنو مريم العذراء هي أمنا الحقيقية يلي بالسما وهيي معنا على طول شايفتنا وبتحبنا وبتصليلنا وحنونة علينا وبتتشفع فينا الى أبد الآبدين 🙏🏻🙏🏻👩‍👧‍👦 #nadinenassibnjeim #nnn #happymothersday A post shared by نادين نسيب نجيم-NNN (@nadine.nassib.njeim) on Mar 20, 2017 at 11:41am PDT

كما نشرت أيضاً الفنانة كارول سماحة في هذه المناسبة صورة لابنتها تالا، أرفقتها بتعليق بما معناه أن رؤية ضحكة ابنتها تجعلها أسعد أم.