هكذ احتفل النجوم بعيد الأمهات... وصور تنشر للمرة الأولى!

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Happy mother s day my love, my mom love u to the moon and back ❤❤❤
A post shared by Elissa (@elissazkh) on Mar 21, 2017 at 1:06am PDT
Happy mother s day my love, my mom love u to the moon and back ❤❤❤
A post shared by Elissa (@elissazkh) on Mar 21, 2017 at 1:06am PDT
اجمل ما فيّ ، منكِ !
أمي .. pic.twitter.com/jbaIdHt2ai
— Ward El Khal 🌹🎭 (@wardelkhal) March 21, 2017
اجمل ما فيّ ، منكِ !
أمي .. pic.twitter.com/jbaIdHt2ai
عيدك يا ماما عيد الأعياد..الله يخليلي ياكي يا ماما يا احلى تيتا عم عذّبك معي دايماً..الله مايحرمني منك يارب وما يحرم انسان من امّو..انشالله دايماً بضلّ عايشة بحسّك وبحنانك وضلّ اتعلم منك..منحبّك كلنا يا مرمورا❤❤❤
A post shared by Nikki (@nicolesabaaa) on Mar 21, 2017 at 3:01am PDT
عيدك يا ماما عيد الأعياد..الله يخليلي ياكي يا ماما يا احلى تيتا عم عذّبك معي دايماً..الله مايحرمني منك يارب وما يحرم انسان من امّو..انشالله دايماً بضلّ عايشة بحسّك وبحنانك وضلّ اتعلم منك..منحبّك كلنا يا مرمورا❤❤❤
A post shared by Nikki (@nicolesabaaa) on Mar 21, 2017 at 3:01am PDT
Dancing with my lovely mom 💃🏻 Happy mother's day ❤️ Bhebik mama
A post shared by Lady Madonna | اللايدي مادونا (@ladymadonna.official) on Mar 21, 2017 at 2:35am PDT
Dancing with my lovely mom 💃🏻 Happy mother's day ❤️ Bhebik mama
A post shared by Lady Madonna | اللايدي مادونا (@ladymadonna.official) on Mar 21, 2017 at 2:35am PDT
كل الدنيا الحلوة و كل نجاحي و شهرتي و كل هالحياة الحلوة يلي عشتا لأنك موجودة فيا يا بنتي يا أحلى قمر ينعاد عليكي و عقبال مية سنة و الله يخليلك ولادك و ضلك بصحتك و أنا بحبك كتير وانشالله مارشربل شفيعك يضل حدك و يحميكي Happy birthday 🎂 wish u all the best 😘❤️
A post shared by Lady Madonna | اللايدي مادونا (@ladymadonna.official) on Mar 15, 2017 at 5:15am PDT
كل الدنيا الحلوة و كل نجاحي و شهرتي و كل هالحياة الحلوة يلي عشتا لأنك موجودة فيا يا بنتي يا أحلى قمر ينعاد عليكي و عقبال مية سنة و الله يخليلك ولادك و ضلك بصحتك و أنا بحبك كتير وانشالله مارشربل شفيعك يضل حدك و يحميكي Happy birthday 🎂 wish u all the best 😘❤️
A post shared by Lady Madonna | اللايدي مادونا (@ladymadonna.official) on Mar 15, 2017 at 5:15am PDT
بعيد الأم بدّي أشكر الأب اللي نقّاها تكون إمي..❤
— Youssef Al Khal (@youssefalkhal) March 21, 2017
بعيد الأم بدّي أشكر الأب اللي نقّاها تكون إمي..❤
كل عام و انت امي🙏 كل عام و انت بألف خير #ماما# #ست_الحبايب #عيد_الام #
A post shared by Amel Bouchoucha (@amelbouchoucha) on Mar 20, 2017 at 1:22pm PDT
كل عام و انت امي🙏 كل عام و انت بألف خير #ماما# #ست_الحبايب #عيد_الام #
A post shared by Amel Bouchoucha (@amelbouchoucha) on Mar 20, 2017 at 1:22pm PDT
٢٠١٦-٢٠١٧ : شكرا زهرة الخليج و ربيع الهنيدي على هذه الهدية المميزة على سنتين متتاليتين في عيد الام 🌹❤
A post shared by Dima Sadek 🌺🌺 ديما صادق (@dimasadekofficial)on Mar 16, 2017 at 12:59am PDT
٢٠١٦-٢٠١٧ : شكرا زهرة الخليج و ربيع الهنيدي على هذه الهدية المميزة على سنتين متتاليتين في عيد الام 🌹❤
A post shared by Dima Sadek 🌺🌺 ديما صادق (@dimasadekofficial)on Mar 16, 2017 at 12:59am PDT
A post shared by Dima Sadek 🌺🌺 ديما صادق (@dimasadekofficial)
on Mar 20, 2017 at 2:57am PDT
A post shared by Dima Sadek 🌺🌺 ديما صادق (@dimasadekofficial)
on Mar 20, 2017 at 2:57am PDT
Happy mother s day ... الله يخليلكم أمهاتكم ويرحم أمهات العالم أجمع الله ما يحرم حدا من حنان الأم آسفة اذا كان هل النهار بشكل حزن لبعض الناس المحرومة من أمهاتن بعرف شعور اليتيم الأم وبحس بوجع كل حدا بعيد أو فقد أمه بظرف معين ...تذكر إنت مش لوحدك لأنو مريم العذراء هي أمنا الحقيقية يلي بالسما وهيي معنا على طول شايفتنا وبتحبنا وبتصليلنا وحنونة علينا وبتتشفع فينا الى أبد الآبدين 🙏🏻🙏🏻👩👧👦 #nadinenassibnjeim #nnn #happymothersday
A post shared by نادين نسيب نجيم-NNN (@nadine.nassib.njeim) on Mar 20, 2017 at 11:41am PDT
Happy mother s day ... الله يخليلكم أمهاتكم ويرحم أمهات العالم أجمع الله ما يحرم حدا من حنان الأم آسفة اذا كان هل النهار بشكل حزن لبعض الناس المحرومة من أمهاتن بعرف شعور اليتيم الأم وبحس بوجع كل حدا بعيد أو فقد أمه بظرف معين ...تذكر إنت مش لوحدك لأنو مريم العذراء هي أمنا الحقيقية يلي بالسما وهيي معنا على طول شايفتنا وبتحبنا وبتصليلنا وحنونة علينا وبتتشفع فينا الى أبد الآبدين 🙏🏻🙏🏻👩👧👦 #nadinenassibnjeim #nnn #happymothersday
A post shared by نادين نسيب نجيم-NNN (@nadine.nassib.njeim) on Mar 20, 2017 at 11:41am PDT
Seeing her smile is enough to make me the happiest mother on earth 💞 Happy Mother's day to all the mothers💐💐
A post shared by Carole Samaha (@carolesamaha) on Mar 21, 2017 at 7:05am PDT
Seeing her smile is enough to make me the happiest mother on earth 💞 Happy Mother's day to all the mothers💐💐
A post shared by Carole Samaha (@carolesamaha) on Mar 21, 2017 at 7:05am PDT