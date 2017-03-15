شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 22 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الشقيقتان
20:30
الشقيقتان
القائمة
أخبار فنية
21 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

هكذ احتفل النجوم بعيد الأمهات... وصور تنشر للمرة الأولى!

publishing date: 21/03/2017 09:09:57
episodes
هكذ احتفل النجوم بعيد الأمهات... وصور تنشر للمرة الأولى!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
مع بداية فصل الربيع، نحتفل في 21 من آذار بعيد الأم، والملفت هو أن مواقع التواصل الاجتماعي ضجّت بصور المعايدة التي نشرها الرواد في هذا اليوم.

في هذا السياق، عيّد الفنانون والنجوم اللبنانيون كل واحد أمه على طريقته من خلال نشر صور أو فيديوهات أو حتى تغريدات مميزة  من وحي المناسبة.

من هذا المنطلق سنعرض عليكم في ما يلي كيف عايد النجوم اللبنانيون أمهاتهم في عيد الأم.
الإعلان


نشرت الفنانة إليسا على حسابها الشخصي على انستغرام، صورة جمعتها بوالدتها وأرفقتها بتعليق بما معناه: "عيد أم سعيد يا حبي، أحبك كثيراً يا  أمي".
 
 

Happy mother s day my love, my mom love u to the moon and back ❤❤❤

A post shared by Elissa (@elissazkh) on

 
بدورها نشرت الممثلة ورد الخال على حسابها الشخصي على تويتر صورة مع والدتها وغرّدت:"أجمل ما فيّ، منك! أمي".
 

 
أما الفنانة نيكول سابا، فقد نشرت على انستغرام صورة لها وهي تقبّل يد والدتها وكتبت: "عيدك يا ماما عيد الأعياد...الله يخليلي ياكي يا ماما يا أحلى تيتا عم عذبك معي دايما... الله ما يحرمني منك يا رب وما يحرم انسان من امو... انشالله دايماً بضل عايشة بحسّك وبحنانك وضلّ اتعلم منك... منحبك كلنا يا مرمورا".
 
 
كذلك، نشرت الفنانة مادونا فيديو على انستغرام، وهي ترقص مع والدتها. ويذكر أن الليدي مادونا كانت منذ أيام قد نشرت للمرة الأولى صورة جمعتها بابنتها بمناسبة عيد ميلادها.
 

 

Dancing with my lovely mom 💃🏻 Happy mother's day ❤️ Bhebik mama

A post shared by Lady Madonna | اللايدي مادونا (@ladymadonna.official) on

 
 
 
 
توازياً، غرّد الممثل يوسف الخال في هذه المناسبة قائلاً:"بعيد الأم بدي أشكر الأب اللي نقاها تكون أمي".
 

 
أما الفنان وائل جسار فقد نشر على الفيسبوك فيديو جمعه بوالدته وهو يغني لها أغنية ست الحبايب ويعزف على العود.
 
 
 
 
من جهتها نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة صورة جمعتها بوالدتها وكتبت في تعليق:"كل عام وأنت أمي، كل عام وانت بألف خير ماما".
 

 

كل عام و انت امي🙏 كل عام و انت بألف خير #ماما# #ست_الحبايب #عيد_الام #

A post shared by Amel Bouchoucha (@amelbouchoucha) on

 
وفي هذه المناسبة أيضاً، نشرت الإعلامية ديما صادق سلسلة من الصور على انستغرام جمعتها بابنتيها ورد وياسمين.
 
 
كذلك، فقد نشرت الفنانة نادين نسب نجيم صورة لها وهي تحمل أول حرف من إسمي ولديها، وعايدت جميع الأمهات، طالبة الرحمة للأمهات المتوفيات.

 

Happy mother s day ... الله يخليلكم أمهاتكم ويرحم أمهات العالم أجمع الله ما يحرم حدا من حنان الأم آسفة اذا كان هل النهار بشكل حزن لبعض الناس المحرومة من أمهاتن بعرف شعور اليتيم الأم وبحس بوجع كل حدا بعيد أو فقد أمه بظرف معين ...تذكر إنت مش لوحدك لأنو مريم العذراء هي أمنا الحقيقية يلي بالسما وهيي معنا على طول شايفتنا وبتحبنا وبتصليلنا وحنونة علينا وبتتشفع فينا الى أبد الآبدين 🙏🏻🙏🏻👩‍👧‍👦 #nadinenassibnjeim #nnn #happymothersday

A post shared by نادين نسيب نجيم-NNN (@nadine.nassib.njeim) on

 
كما نشرت أيضاً الفنانة كارول سماحة في هذه المناسبة صورة لابنتها تالا، أرفقتها بتعليق بما معناه أن رؤية ضحكة ابنتها تجعلها أسعد أم.
 
 
 

Seeing her smile is enough to make me the happiest mother on earth 💞 Happy Mother's day to all the mothers💐💐

A post shared by Carole Samaha (@carolesamaha) on

اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact