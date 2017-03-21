بالفيديو: صالون للحلاقة يُقدّم خدمة غريبة جداً للسيدات للتخلّص من التوتّر

يقوم صالون لتصفيف الشعر في مدينة دريسدن الألمانية بتقديم تدليك للعنق للزبائن عبر وضع ثعبان حول عنق السيدات.



وتلتف الأفعى حول عنق السيدة فتعطيها الشعور بالإرتياح عندما تتحرك ببطء حول الرقبة.



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ويضع صاحب الصالون الأفعى من نوع" Monty Python " حول عنق السيدة قبل القيام بقص شعرها وذلك لمساعدتها على التخلص من الشعور بالتوتر والقلق. ويضع صاحب الصالون الأفعى من نوع" Monty Python " حول عنق السيدة قبل القيام بقص شعرها وذلك لمساعدتها على التخلص من الشعور بالتوتر والقلق.



ويعتبر هذا الثعبان شديد الخطورة إذ بإمكانه الإلتفاف بقوة حول عنق السيدة والتسبّب بخنقها، إلا أن صاحب الصالون يطمئن زبائنه بأن الثعبان تمّ تدريبه للإلتفاف بنعومة حول عنق الزبائن.



ويقول مسؤول عن حديقة للزواحف في الولايات المتحدة الأميركية إنه يستبعد أن يكون الثعبان قد تلقى أي نوع من التدريبات ولكن لا يستطيع هذا الثعبان خنق أي إنسان والتسبب بمقتله.



وعبّرت الكثير من السيدات عن أنّ التجربة كانت ممتعة بحيث شعرن بإرتياح كبير بعد الخضوع لتدليك الأفعى.