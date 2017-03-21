ما هي البقع الحمراء على الذراعين؟ وكيف تتخلصين منها؟

التقرن الشعري ( Keratosis piliaris ) هي حالة شائعة تصيب الجلد وتتسبب بظهور حبوب صغيرة الحجم ونتوءات جافة وخشنة باللون الأحمر على الذراعين.



وتظهر هذه النتوءات بسبب تراكم بروتين يُسمّى كيراتين والذي يحمي الجلد من الإصابة بعدوى.

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ويتسبب تراكم الكيراتين بانسداد بصيلات الشعر مما يؤدي إلى ظهور بقع خشنة على الجلد.



ولا تظهر هذه الحالة بسبب التقاط عدوى ما أو بسبب الفطريات أو الباكتيريا وهي وليست حالة خطيرة او مضرة بالصحة لكنها تجعل مظهر الذراعين سيئًا.



وليس هناك علاجات تتخلّص نهائيًا من هذه النتوءات لكنّ هذه المشكلة تختفي تدريجيًا مع التقدم في السن بشكل عام، لكنه من الضروري استشارة الطبيب للحد منها وتحسين مظهر الذراعين.



وتصيب هذه الحالة الإناث أكثر من الذكور كما تتحفّز خلال فترتي المراهقة والحمل.



وللحد من تفاقم هذه المشكلة، أعلنت طبيبة الجلد الأميركية جانيلين سميث عن خطوات عدة يُمكن اتّباعها، وهي:



- اغسلي بشرتك بلطف وتجنبي استخدام الليفة الخشنة.



- تجنبي استخدام الصابون المعطّر لأنه يُفاقم مشكلة التقرن الشعري.



- جففي جسمك بعد الإستحمام عن طريق تربيت المنشفة من دون الشد على البشرة.



- استخدمي كريما مرطبًا يحتوي على حمض اللاكتيك.