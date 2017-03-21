شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 22 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الشقيقتان
20:30
الشقيقتان
القائمة
صحة و تغذية
21 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

ما هي البقع الحمراء على الذراعين؟ وكيف تتخلصين منها؟

publishing date: 21/03/2017 10:27:33
episodes
ما هي البقع الحمراء على الذراعين؟ وكيف تتخلصين منها؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
التقرن الشعري ( Keratosis piliaris ) هي حالة شائعة تصيب الجلد وتتسبب بظهور حبوب صغيرة الحجم ونتوءات جافة وخشنة باللون الأحمر على الذراعين.

وتظهر هذه النتوءات بسبب تراكم بروتين يُسمّى كيراتين والذي يحمي الجلد من الإصابة بعدوى.
الإعلان


ويتسبب تراكم الكيراتين بانسداد بصيلات الشعر مما يؤدي إلى ظهور بقع خشنة على الجلد.

ولا تظهر هذه الحالة بسبب التقاط عدوى ما أو بسبب الفطريات أو الباكتيريا وهي وليست حالة خطيرة او مضرة بالصحة لكنها تجعل مظهر الذراعين سيئًا.

وليس هناك علاجات تتخلّص نهائيًا من هذه النتوءات لكنّ هذه المشكلة تختفي تدريجيًا مع التقدم في السن بشكل عام، لكنه من الضروري استشارة الطبيب للحد منها وتحسين مظهر الذراعين.

وتصيب هذه الحالة الإناث أكثر من الذكور كما تتحفّز خلال  فترتي المراهقة والحمل.

وللحد من تفاقم هذه المشكلة، أعلنت طبيبة الجلد الأميركية جانيلين سميث عن خطوات عدة يُمكن اتّباعها، وهي:

- اغسلي بشرتك بلطف وتجنبي استخدام الليفة الخشنة.

- تجنبي استخدام الصابون المعطّر لأنه يُفاقم مشكلة التقرن الشعري.
 
- جففي جسمك بعد الإستحمام عن طريق تربيت المنشفة من دون الشد على البشرة.

- استخدمي كريما مرطبًا يحتوي على حمض اللاكتيك.

- اختاري كريمات تحتوي على السترويد للتخلص من الإلتهابات في البشرة.
 
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact