اساتذة التعليم الثانوي يضعون شكواهم في عهدة الحريري

استقبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي وفدا من رابطة أساتذة التعليم الثانوي برئاسة نزيه جباوي، في حضور وزير التربية مروان حماده.

وأكد حماده ان الجلسة "كانت من العمر بالنسبة الى القطاع التربوي، وادت الى تحسين فعلي وتجاوب ملموس من الحريري بعد مشاورات طويلة مع وزارة المال ومعي ومع الاساتذة بالنسبة الى تصويب ما كانت قد تقدمت به اللجان النيابية لمرتبة ورتبة ومقام وكرامة التعليم عموما والتعليم الثانوي خصوصا".