قباني بعد اجتماع لجنة الاشغال: ابلغنا الامم المتحدة بحدودنا البحرية ونتمسك بتلزيم البلوكات

عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة، اجتماعا برئاسة النائب محمد قباني حيث تابعت "درس اقتراح القانون الرامي الى تحويل صفائح سيارات الاوتوبيسات العمومية الى صفائح فانات صغيرة "ميني باص" بصيغته المعدلة بناء على الملاحظات التي أثيرت في الجلسة السابقة، وبعد نقاش مستفيض قررت اللجنة اعادة وتكليف رئيس اللجنة الفرعية صياغة بعض المواد بالتشاور والتوافق مع وزارتي الاشغال العامة والنقل والمالية ومع هيئة ادارة السير والمركبات والاليات".

واستمعت اللجنة الى بعض ملاحظات وزارة الدفاع وقيادة الجيش حول اقتراح القانون المتعلق بالمرور البريء في المياه الاقليمية اللبنانية، على ان تتابع درس اقتراح القانون في جلسة لاحقة بحضور ممثلي الادارات المعنية.

وشدد قباني على ان "موقف لبنان واضح من تلزيم البلوكات النفطية الموازية لاسرائيل وقد وقع اتفاقية مع قبرص وكان من المفترض ان لا يوقع اي من الطرفين مع طرف ثالث دون ابلاغ الطرف الثاني، لكن قبرص وقعت اتفاقا مع اسرائيل دون الرجوع الى لبنان".

وقال:"ابلغنا الامم المتحدة بحدودنا البحرية ونتمسك بالتلزيم ونرفض اي موقف من العدو الاسرائيلي، ونقبل ان تحدد الامم المتحدة وحدها الحدود مع فلسطين المحتلة، ونتمسك بالمنطقة الاقتصادية ومساحتها 22000 كليومتر مربع وهي غنية بالغاز وحقنا فيها مشروع".