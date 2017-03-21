شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 22 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الشقيقتان
20:30
الشقيقتان
القائمة
منوعات
21 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

بالفيديو: مغني راب ينهال بالضرب على معجبٍ خلال حفلته الغنائية!

publishing date: 21/03/2017 10:33:47
episodes
بالفيديو: مغني راب ينهال بالضرب على معجبٍ خلال حفلته الغنائية!
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
وجّه مغني الراب الألماني كوليغا وحراسه ضربات عدة لإحدى المعجبين خلال حفل أقامه في مدينة لابزيغ في ألمانيا.

وعندما صعد الشاب إلى المسرح لإجراء مباراة في غناء الراب بحضور كوليغا، اقترب من الأخير في محاولة منه لسرقة نظارات الشمس الخاصة به.
الإعلان


وعندما ظهر الغضب على وجه كوليغا، دنا الشاب منه ومد يده في إشارة تدل على الإعتذار لكن مغني الراب لم يقبل المبادرة.

وما كان على كوليغا إلى أن وجّه الضربات القوية إلى الشاب وسرعان ما انضم إليه 5 شبان من حراسه وقاموا بجرّ الشاب خارج المسرح وسط تصفيق الجمهور الكثيف.

وقدم كوليغا جائزة إلى شاب آخر وقد أعلنت الشرطة أنه تم الإدعاء على كوليغا بالإعتداء بعد انتشار الشكاوى ضده على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.
 
 
 
 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact