بالفيديو: مغني راب ينهال بالضرب على معجبٍ خلال حفلته الغنائية!

وجّه مغني الراب الألماني كوليغا وحراسه ضربات عدة لإحدى المعجبين خلال حفل أقامه في مدينة لابزيغ في ألمانيا.



وعندما صعد الشاب إلى المسرح لإجراء مباراة في غناء الراب بحضور كوليغا، اقترب من الأخير في محاولة منه لسرقة نظارات الشمس الخاصة به.

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وعندما ظهر الغضب على وجه كوليغا، دنا الشاب منه ومد يده في إشارة تدل على الإعتذار لكن مغني الراب لم يقبل المبادرة.



وما كان على كوليغا إلى أن وجّه الضربات القوية إلى الشاب وسرعان ما انضم إليه 5 شبان من حراسه وقاموا بجرّ الشاب خارج المسرح وسط تصفيق الجمهور الكثيف.