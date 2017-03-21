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21 آذار 2017
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مقتل 17 شخصا في هجوم على سوق في نيجيريا

publishing date: 21/03/2017 10:51:20
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مقتل 17 شخصا في هجوم على سوق في نيجيريا
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 أفادت الشرطة النيجيرية أن مسلحين قتلوا 17 شخصا وأصابوا 11 ، معظمهم من النساء والأطفال، بعدما اجتاحوا تجمعا زراعيا في وسط البلاد، في آخر حلقة من سلسلة أعمال العنف المتعلقة بخلافات على حقوق الرعي.

 وأوضح المتحدث باسم شرطة ولاية بينيو موسى يامو أن مهاجمين على متن دراجة نارية وسيارة فتحوا النار على سوق في بلدة زكي بيام وأحرقوا أبنية.

 وأفادت تقارير إعلامية محلية أن بين 30 و50 شخصا قتلوا في الهجوم على المنطقة التي دمرها نزاع طويل الأمد على حقوق الرعي بين رعاة رحل من اتنية "فولاني" ومزارعين محليين.

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