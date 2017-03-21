إلى ماذا ترمز ألوان جوازات السفر وكم عددها؟

جواز السفر هو الوثيقة الرسمية التي تعرّف عن هوية صاحبها وجنسيته وتخوّله الإنتقال من بلدٍ إلى آخر.



وهناك أربعة ألوان رئيسية فقط لجوازات السفر حول العالم وهي الأحمر والأزرق والأخضر والأسود.

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ولكل دولة أسبابها الخاصة في اختيار لون جواز السفر الخاص بشعبها لأن لكل من هذه الألوان دلالة مختلفة، فما هي هذه الدلالات؟



- اللون الأحمرهو اللون الأكثر انتشارًا بين ألوان جوازات السفر في العالم.



يطغي اللون الأحمر ومشتقاته على جوازات سفر الدول التي كانت تتبع النظام الشيوعي سابقًأ مثل روسيا والصين، جورجيا، ورومانيا.



كذلك، إن معظم جوازات سفر دول الإتحاد الأوروبي لونها أحمر كما قامت بعض الدول التي تطمح للإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي بتغيير لون جواز سفرها ليصبح أحمر اللون مثل تركيا وميسدونيا.

- يرمز اللون الأزرق عادة إلى العالم الجديد.



تستخدم 15 دولة من دول الكاريبي اللون الأزرق كما ينتشر هذا اللون في معظم دول أميركا الجنوبية مثل البرازيل والأرجنتين وباراغواي.



وقد أصبح جواز السفر في الولايات المتحدة الأميركية أزرق اللون عام 1976.



- يحمل اللون الأخضر طابعًا دينيًا وينتشر في معظم الدول الإسلامية مثل المغرب والمملكة العربية السعودية وباكستان، كما يرمز إلى الطبيعة والحياة.