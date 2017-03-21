مساعد صوتي ذكي في أجهزة سامسونغ الجديدة

أعلنت شركة سامسونج أن هاتف غالاكسي S8 الذي ستطلقه في الأسواق في شهر أيلول المقبل سيتخلل مساعد ذكي يدعى " bixby " وهو شبيه لسيري في هواتف الأيفون.



وقالت شركة سامسونج إنّ bixby سيكون مختلفًا عن المساعد الصوتي في الهواتف الأخرى لأن باستطاعته تلبية كل المهمات التي يطلبها المستخدم من دون أن يضطر الأخير أن يتذكّر ما يستطيع المساعد فعله.

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وسيتمكن Bixby من فهم الأوامر الصوتية الذي يدلي بها صاحب الهاتف من دون أن يركب الأخير جملة كاملة ومتسلسلة.



وسيتم تفعيل المساعد الصوتي عبر الضغط على زر مخصص به في جانب الهاتف.



بالإضافة، يمكن إعطاء الطلبات للمساعد الصوتي من دون التوقف عن استخدام الهاتف بطريقة طبيعية.