شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الأربعاء 22 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
الشقيقتان
20:30
الشقيقتان
القائمة
علوم وتكنولوجيا
21 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

مساعد صوتي ذكي في أجهزة سامسونغ الجديدة

publishing date: 21/03/2017 11:12:25
episodes
مساعد صوتي ذكي في أجهزة سامسونغ الجديدة
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أعلنت شركة سامسونج أن هاتف غالاكسي S8 الذي ستطلقه في الأسواق في شهر أيلول المقبل سيتخلل مساعد ذكي يدعى " bixby " وهو شبيه لسيري في هواتف الأيفون.

وقالت شركة سامسونج إنّ bixby سيكون مختلفًا عن المساعد الصوتي في الهواتف الأخرى لأن باستطاعته تلبية كل المهمات التي يطلبها المستخدم من دون أن يضطر الأخير أن يتذكّر ما يستطيع المساعد فعله.
الإعلان


وسيتمكن Bixby من فهم الأوامر الصوتية الذي يدلي بها صاحب الهاتف من دون أن يركب الأخير جملة كاملة ومتسلسلة.
 
وسيتم تفعيل المساعد الصوتي عبر الضغط على زر مخصص به في جانب الهاتف.

بالإضافة، يمكن إعطاء الطلبات للمساعد الصوتي من دون التوقف عن استخدام الهاتف بطريقة طبيعية.

وتنوي شركة سامسونج أن تشمل هذا الميزة في كلّ أجهزتها بما فيها التلفزيون ومكيف الهواء وغيرها.
 
 
المصدر
اخترنا لكم (6)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact