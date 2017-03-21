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21 آذار 2017
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بنك بيروت على بعد فوز من استعادة اللقب

publishing date: 21/03/2017 13:15:38
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بنك بيروت على بعد فوز من استعادة اللقب
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بات بنك بيروت على بعد خطوة واحدة من استعادة لقب بطولة لبنان في كرة الصالات بعد أن جدد فوزه على الجيش اللبناني وهذه المرة ٢-٠ ليتقدم بانتصارين نظيفين ضمن السلسلة النهائية وبالتالي هو بحاجة لفوز ثالث في المباراة التي ستقام الاحد المقبب على ملعب أميل لحود لكي يرفع كأس البطولة للمرة الثالثة في تاريخه.
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وبخلاف المباراة الاولى نجح البنك في التقدم في الدقيقة الخامسة بعد تمريرة من حاسمة لكريم ابو زيد الى قائد الفريق جوني كوتاني الذي سددها رائعة في شباك الحارس بطرس زخيا.
 
وقبل انتهاء الشوط الثاني عزز هداف الدوري علي طنيش النتيجة بعد ركلة حرة حركها ابو زيد للإيراني الياس باراتي الذي سدد الكرة فصدها الحارس حسين همداني لتتهيأ امام طنيش فهز الشباك. وفِي الشوط الثاني وبرغم محاولات الجيش اليائسة لتقليص الفارق وهجمات بنك بيروت المرتدة الخطيرة بقيت النتيجة على حالها اذ بدا المدرب الصربي ديان ديودوفيتش حريصا على عدم إرهاق لاعبيه.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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