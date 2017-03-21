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نزيل في فندق يعثر على رسالة مضمونها أرعبه!

publishing date: 21/03/2017 13:37:34
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نزيل في فندق يعثر على رسالة مضمونها أرعبه!
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فيما كان رجل بريطاني يدعى مات في رحلة وجيزة إلى روسيا لمشاهدة مباراة فريقه المفضل مانشستر يونايتد ضد فريق روسي في إحدى البطولات الأوروبية لكرة القدم، وجد في غرفته في الفندق الذي نزل فيه رسالة غريبة تنصح بكيفيّة التعامل مع أكثر المواقف المرعبة التي قد تواجه أي سائح أو زائر في حال اختُطف.

 
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وبحكم وجوده في بلد غريب، لم يرتاح لقراءته الرسالة هذه.

 

وكُتب على الورقة التي عثر عليها النزيل ما يلي: "في حال تعرضت للاختطاف لا تحاول المقاومة. نفذ أوامر الإرهابيين، فقد يكونون أشخاصًا يعانون اضطرابات نفسية، ولا يمكن توقع تصرفاتهم".

 

وأتى في الرسالة أيضًا: "حاول أن تتواصل مع الخاطفين، وحاول أن تتذكر شكلهم وعاداتهم والأشخاص الذين يتحدثون إليهم وكل حركاتهم وآلية عملية الاختطاف بما فيها التوقيت والاتجاهات والمسافة والسرعة والنقاط المرجعية على طول الطريق".

 

وقام مات بنشر صورة للرسالة عبر موقعه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حيث حازت على مشاركة واسعة وأكثر من 3000 إعجاب.

 
 
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