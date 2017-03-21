عون تابع الاتصالات حول قانون جديد للانتخابات

تابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع زواره، الاتصالات السياسية والاوضاع العامة في البلاد، لا سيما في ما يتعلق بالاتفاق على قانون جديد للانتخابات النيابية، يتناغم مع الثوابت التي كان حددها الرئيس عون لجهة تحقيق التمثيل الشعبي الصحيح والمساواة بين المواطنين على اختلاف طوائفهم.

وفي هذا الاطار، استقبل عون الوزير السابق جان عبيد، وأجرى معه جولة افق تناولت الاوضاع العامة والتطورات الداخلية والاقليمية والاستحقاقات المقبلة.