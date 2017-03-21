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21 آذار 2017
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ثلاثة أشغال شاقة في عيد الأم

publishing date: 21/03/2017 14:01:29
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"ربّي سألتك باسمهنّ أن تفرشَ الدنيا لهنّ بالوردِ إن سمحتْ يداك وبالبنفسج بعدهنّ حبُّ الحياةِ بمنّتين وحبُهنّ بغير مِنّة  " .

هذا ليس صحيحًا ان أجملَ الشِعرِ أكذبُه بل أجملُ الشعرِ أصدقُه ... خصوصًا إذا كان للأم في عيدها ، وهي التي تُحب بغير مِنَّة ، فمن الـ" ال بي سي آي " إلى كلِّ الأُمهات : كل عيد وأنتُنَّ بألف خير .

لكن بأي حال تعود يا عيد ؟ مرلين ليست إستثناءً بل هي أيقونةُ الأمّ اللبنانية المكافِحة: ثلاثة أعمال شبهُ شاقة لتُعيل ولديها  ...

كفاحُ مرلين هو عيِّنة من كفاح اللبنانيين العاديين الذين ضربتهُم مفاعيلُ الضرائبِ قبل أن تُصبِح ساريةَ المفعول  ، لكنَّ الكفاحَ الأكبرَ هو في وضعِ حدٍّ للفساد وللإهدار ، وباستئصالِ هاتين الآفتين يُمكن تصويبُ الوضع الإقتصادي من دون إرهاق المواطنين بالمزيد من الضرائب التي تُدفَع مرتين : مرةً للخزينة ومرة في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية .

الإنهماكُ بالأوضاع الإجتماعية والمعيشية ، كأنعكاس لمسألة الضرائب ، لم يحجُبْ الاهتمام بإستحقاق قانون الانتخابات الذي يمرّ في فترة " استراحة المحارب " في غياب عرَّابه ، الوزير جبران باسيل ، الموجود في واشنطن ، وفي ظلِّ انهماك الرئيس سعد الحريري في محادثات مصر

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*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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