منتخب لبنان لكرة القدم يواصل استعدادته لمباراة هونغ كونغ

يتابع منتخب لبنان لكرة القدم معسّكره الداخلي إستعداداً لمباراته مع هونغ كونغ في 28 الجاري على ملعب مدينة كميل شمعون الرياضية، وذلك في مستهل إنطلاق الدور الحاسم من تصفيات آسيا "الإمارات 2019".

وأجرى المنتخب حصة تدريبية بعد ظهر الثلثاء سمح لوسائل الإعلام بمواكبة جزء منها والوقوف على رأي الجهاز الفني واللاعبين. وأبدى خلالها مدير الجهاز الفني المونتينيغري ميودراغ رادولوفيتش إرتياحه لإنسجام اللاعبين ورغبتهم وتصميمهم وسعيههم لبذل قصاراهم من أجل حصد النقاط الثلاث للمباراة، سيما وأنها الأولى في الدور الحاسم. وإعتبر أنه "من الأهمية بمكان أن تكون على أرضنا" مناشداً الجمهور الحضور بكثافة ومؤازرة اللاعبين.

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وأوضح رادولوفيتش أن منتخب لبنان خضع لتجديد دماء ما سينعكس إيجاباً في الفترة المقبلة، لافتاً إلى أن منتخب هونغ كونغ يضم أكثر من 10 مجنسين وإنخرطوا في التحضيرات منذ أشهر، غير أنه يتوسم كل القدرة بلاعبيه على الفوز، علماً أن التصفيات طويلة وتتضمّن 6 مباريات على مدى سنة كاملة، غير أن النجاح في المباراة، وهو في متناول اللبنانيين، يعزز الزخم ويعبّد الطريق أمام مزيد، لا سيما وأن حلم التأهل للمرة الأولى عبر التصفيات يراود الجميع، وبالتالي فإن اللاعبين يدركون جيداً المسؤولية الملقاة على عاتقهم والآمال المعقودة عليهم، وأنا واثق أنهم أهل لها.