صليبي ومارون يأملان المنافسة على اللقب بسيارة إيفو 10 جديدة

يشارك السائق ميشال صليبي في الموسم الثاني على التوالي في بطولة لبنان للراليات على متن ميتسوبيشي لانسر إيفو 10. صليبي الذي قاد العام الماضي سيارة إيفو 9 يعوّل هذه السنة أيضاً على خبرة الملاح روني مارون.

وسيشارك في جميع الجولات في المجموعة "ن". آملاً إظهار مستوى قوي في فئته والمنافسة على مراكز متقدمة، قرر صليبي الاستعانة بفريق موتورتيون ورئيسه روجيه فغالي لتجهيز السيارة الجديدة.

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وقال صليبي لموقع أم أم أس رالي: "نحن جاهزون للمنافسة في المجموعة ن. مؤخراً عملنا عن كثب مع روجيه بهدف تحسين تأديتنا" .. وأضاف: "نهدف لإظهار مستوى قوي، وسنبذل قصارانا للمنافسة على اللقب في 2017".

وتنطلق بطولة لبنان للراليات بعد أقل من أسبوعين برالي الربيع الـ 33 يومي 1 و2 نيسان، ويليه رالي جزين السادس في 10 و11 أيار، ورالي الأرز بنسخته الـ 24 بعد 4 أسابيع. وتُسدل الستارة على موسم 2017 برالي لبنان الدولي الـ 40 في نهاية الأسبوع الأخير من آب .