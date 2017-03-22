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اقتصاد
منذ 18 ساعة
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انخفاض في اسعار المحروقات

publishing date: 22/03/2017 02:02:37
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انخفاض في اسعار المحروقات
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شهدت اسعار المحروقات تراجعا، فانخفض سعر صفيحة البنزين الـ95 اوكتان 500 ليرة والـ98 اوكتان 400 ليرة والمازوت 100 ليرة والديزل 300 ليرة.

وبحسب جدول الاسعار الصادر عن وزارة الطاقة، حددت الاسعار كالتالي:
 
- بنزين 98 أوكتان 23600 ليرة لبنانية.
- بنزين 95 أوكتان 22900 ليرة لبنانية.
- ديزل أويل للمركبات 14700 ليرة لبنانية.
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- مازوت أحمر 14700 ليرة لبنانية.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


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