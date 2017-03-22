بعد طول انتظار... آبل تُطلق الأيفون 7 باللون الأحمر!

بعد طول انتظار، ستُطلق شركة أبل نسخة جديدة من هاتفها "أيفون 7" باللون الأحمر، وذلك تضامنًا مع المصابين بالإيدز.

وكانت الشركة قد أعلنت في شهر كانون الأول الماضي عن نيّتها إطلاق الهاتف باللون الأحمر في إطار دعمها للجمعيات الخيرية لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة "الايدز".

وأنتجت آبل سابقاً عدّة أجهزة باللون الأحمر منها الايبود نانو، سمّاعات الهدفونز والبطاريات الذكيّة. فبالنسبة للشركة حان الوقت أن تطلق هاتف الأيفون 7 باللون الأحمر لكي تزيد أرباحها.

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كما أنّ جزءًا من أرباح هذا الهاتف ستعود إلى منظمّة غلوبل فوند، إضافةً إلى أرباح باقي أجهزتها باللون الأحمر. إذْ إنّ هذه المنظّمة الّتي لا تبغى الربح، تساعد المصابين بالايدز في الكثير من البلاد في قارة أفريقيا.

وكانت آبل قد تبرّعت منذ فترة قصيرة بمبلغ 130 مليون دولار لهذه المنظمّة.

وتشير المعلومات إلى أنّ شركة أبل ستطلق الأيفون 7 والأيفون 7 بلاس باللون الأحمر. أمّا بالنسبة للأسعار فهي تبدأ من 749 دولار وتصل لغاية 969 دولار.

وسيتميّز الهاتف الجديد باللون الأحمر من الجهة الخلفيّة واللون الأبيض من الجهّة الأمامية، علمًا أنّ لا فرق بين الايفون 7 و7بلاس بالألوان التقليدية، والايفون 7 و7بلاس باللون الأحمر.

وابتداءً من يوم الجمعة المقبل، سيُطرح الجهاز الجديد في الأسواق وعبر الانترنت.