فودكا في حقيبة طفلة الخمس سنوات... فكيف تعاملت المدرسة مع الأمر؟

تلقت والدة أسترالية مكالمة هاتفية من مدرسة ابنتها تعلمها بوجود علبة تحتوي على مشروب الفودكا الكحولي داخل علبة الطعام الخاصة بابنتها.



واتّضح أن الطفلة البالغة من العمر 5 أعوام ظنت أن الفودكا نوعًا من عصير الفاكهة بعدما طلبت منها والدتها أن تجلب علبة من الثلاجة لتشربها في المدرسة.

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ووقع اللغط بسبب صورة فاكهة توت العليق على عبوة الفودكا ما جعل الطفلة تظن المشروب الكحولي بأنّه من العصائر.



ونشرت الوالدة صورة المشروب على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي فايسبوك وأرفقتها بتعليق أخبرت فيه الواقعة الطريفة التي حصلت مهعا ومع ابنتها.



وتفاعل مستخدمو فايسبوك بشكل كثيف مع ما نشرته الوالدة وعلق أكثر من ألفي شخص على الصورة.



وسرعان ما بدأ المستخدمون ينشرون صورًا لقصص مشابهة حصلت معهم مثل الوالدة التي أرسلت طعامًا مخصصاً للهرة بدلا من سمك الطون إلى طفلها في المدرسة والأم التي وضعت ملعقة لطفلها مع شريحة البيتزا.

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