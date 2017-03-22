ما هي مسبّبات رائحة الفم الكريهة التي لا تعلم بها؟

تعكس رائحة الفم الكريهة نظافة الأسنان واللثة كما تدل على وجود مشاكل متعددة ليس بالضروري أن تكون محصورة بالفم فقط.
وأعلن الطبيب ميرفن درويان عن وجود أسباب مختلفة لرائحة الفم الكريهة لا يعلم بها معظم الأشخاص، وسنطلعكم عليها في ما يلي.
- أمراض اللثة هي السبب الأكثر شيوعًا للحصول على رائحة فم كريهة، لأنها تتسبب بالتهابات في اللثة مما يؤدي إلى ظهور ثغرات بين الأسنان وبالتالي تراكم الباكتيريا داخلها.
- تتراكم الباكتيريا الموجودة في الفم في الجزء الخلفي من اللسان بشكل كثيف مما يسبب رائحة كريهة.
لذلك، من الضروري تنظيف اللسان يوميًا خلال القيام بتنظيف الأسنان كذلك، إن استخدام غسول الفم يساعد أيضًا على التخلص من هذه المشكلة.
- إن التحدث كثيرًا يؤدي إلى رائحة فم كريهة لأن كثرة الكلام تؤدي إلى جفاف اللعاب من الفم والذي من بين وظائفه التخلص من الباكتيريا.
ولتفادي هذه المشكلة، إشرب الماء باستمرار خلال ساعات النهار للحفاظ على ترطيب الفم.
- إن الشعور بالتوتر الدائم يؤثر على تدفق اللعاب مما يؤدي إلى جفاف الفم.
وأظهرت الدراسات أن هورمون التوتر يولد بكتيريا تتسبب برائحة الفم الكريهة.
إن استخدام غسول الفم بشكل متواصل يساعد على التخلص من هذه المشكلة.
- الإصابة المتكررة بالتهاب اللوزتين.
- وجود بكتيريا الهيليكوباكتر بولاري (الملوية البوابية) في المعدة والتي تنتج مركبات تغير رائحة الفم مثل الكبريت والامونيا.
- إن عدم تناول وجبات الطعام جميعها بانتظام يلعب دورًا ايضًا في ظهور رائحة الفم الكريهة. لذلك، من الضروري جدًا عدم تخطي الوجبات الرئيسية.
- يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى وجود تجويف مليء بالهواء خلف عظام الخدين والجبين، الأمر الذي يولّد رائحة فم كريهة.
- بإمكان أمراض السكري والكبد التسبب برائحة فم كريهة وذلك بسبب المواد الكيميائية التي يتم فرزها في الدم.
- إن تناول بعض الأدوية مثل مضادات الإكتئاب وأدوية ضغط الدم يسبب رائحة فم كريهة.
- يظن الكثير من الأشخاص أنهم يعانون من رائحة فم كريهة فيما هو مجرد وهم في الحقيقة لذلك يمتنعون عن الإقتراب من الآخرين كما يتبعون نظامًا لتنظيف الفم.