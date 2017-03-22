ما هي مسبّبات رائحة الفم الكريهة التي لا تعلم بها؟

تعكس رائحة الفم الكريهة نظافة الأسنان واللثة كما تدل على وجود مشاكل متعددة ليس بالضروري أن تكون محصورة بالفم فقط.

​

الإعلان

وأعلن الطبيب ميرفن درويان عن وجود أسباب مختلفة لرائحة الفم الكريهة لا يعلم بها معظم الأشخاص، وسنطلعكم عليها في ما يلي.

​

- أمراض اللثة هي السبب الأكثر شيوعًا للحصول على رائحة فم كريهة، لأنها تتسبب بالتهابات في اللثة مما يؤدي إلى ظهور ثغرات بين الأسنان وبالتالي تراكم الباكتيريا داخلها.

- تتراكم الباكتيريا الموجودة في الفم في الجزء الخلفي من اللسان بشكل كثيف مما يسبب رائحة كريهة.

​

لذلك، من الضروري تنظيف اللسان يوميًا خلال القيام بتنظيف الأسنان كذلك، إن استخدام غسول الفم يساعد أيضًا على التخلص من هذه المشكلة.

​

- إن التحدث كثيرًا يؤدي إلى رائحة فم كريهة لأن كثرة الكلام تؤدي إلى جفاف اللعاب من الفم والذي من بين وظائفه التخلص من الباكتيريا.

​

ولتفادي هذه المشكلة، إشرب الماء باستمرار خلال ساعات النهار للحفاظ على ترطيب الفم.

​

- إن الشعور بالتوتر الدائم يؤثر على تدفق اللعاب مما يؤدي إلى جفاف الفم.

وأظهرت الدراسات أن هورمون التوتر يولد بكتيريا تتسبب برائحة الفم الكريهة.

​

إن استخدام غسول الفم بشكل متواصل يساعد على التخلص من هذه المشكلة.

​

- الإصابة المتكررة بالتهاب اللوزتين.

​

- وجود بكتيريا الهيليكوباكتر بولاري (الملوية البوابية) في المعدة والتي تنتج مركبات تغير رائحة الفم مثل الكبريت والامونيا.

​

- إن عدم تناول وجبات الطعام جميعها بانتظام يلعب دورًا ايضًا في ظهور رائحة الفم الكريهة. لذلك، من الضروري جدًا عدم تخطي الوجبات الرئيسية.

​

- يؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى وجود تجويف مليء بالهواء خلف عظام الخدين والجبين، الأمر الذي يولّد رائحة فم كريهة.

​

- بإمكان أمراض السكري والكبد التسبب برائحة فم كريهة وذلك بسبب المواد الكيميائية التي يتم فرزها في الدم.

​

- إن تناول بعض الأدوية مثل مضادات الإكتئاب وأدوية ضغط الدم يسبب رائحة فم كريهة.

​

- يظن الكثير من الأشخاص أنهم يعانون من رائحة فم كريهة فيما هو مجرد وهم في الحقيقة لذلك يمتنعون عن الإقتراب من الآخرين كما يتبعون نظامًا لتنظيف الفم.