استخدامات غير متوقّعة لبلسم الشعر...تعرفي إليها!

تستخدم معظم السيدات بلسم الشعر خلال الإستحمام لتسهيل عمليّة تمشيط الشعر والمحافظة على نعومته.



ولكن ما لا تعلمينه هو أن هناك استخدامات أخرى ونافعة للبلسم، وهي:



- إزالة ماكياج العيون المقاوم للماء بسهولة ومن دون التسبب بتهيج العيون.

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- تلميع أدوات المطبخ والمنزل المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ .



- تعيد الثياب إلى حجمها العادي إذا كان قد صغر بعد وضعها في آلة التجفيف.



- يساعد في الحفاظ على كل أنواع الفراشي مثل فرشاة الشعر والفرشاة المخصصة لتطبيق الماكياج.



- يجعل خصلات الشعر مموجة إذا تتم تطبيقه على الخصلات بعد الإنتهاء من الإستحمام.



- يمكن استبدال كريم الحلاقة ببلسم الشعر للحفاظ على بشرة ناعمة ومنع تهيجها.



- اغسلي الملابس الداخلية باستخدام بلسم الشعر للحفاظ على نعومتها وجودتها.



- تعيد الحيوية لأوراق النباتات الباهتة.



- يساعد البلسم على التخلص من جفاف القدمين وتشققهما.



- يمكن استخدام البلسم لتلميع الأحذية المصنوعة من الجلد.



- يساعد على التخلص من صوت صرير الباب المزعج.



- يخفف تصلب وجفاف الجلد الموجود حول الأظافر.