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22 آذار 2017
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استخدامات غير متوقّعة لبلسم الشعر...تعرفي إليها!

publishing date: 22/03/2017 10:00:55
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استخدامات غير متوقّعة لبلسم الشعر...تعرفي إليها!
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تستخدم معظم السيدات بلسم الشعر خلال الإستحمام لتسهيل عمليّة تمشيط الشعر والمحافظة على نعومته.

ولكن ما لا تعلمينه هو أن هناك استخدامات أخرى ونافعة للبلسم، وهي:

- إزالة ماكياج العيون المقاوم للماء بسهولة ومن دون التسبب بتهيج العيون.
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- تلميع أدوات المطبخ والمنزل المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ .

- تعيد الثياب إلى حجمها العادي إذا كان قد صغر بعد وضعها في آلة التجفيف.

- يساعد في الحفاظ على كل أنواع الفراشي مثل فرشاة الشعر والفرشاة المخصصة لتطبيق الماكياج.

- يجعل خصلات الشعر مموجة إذا تتم تطبيقه على الخصلات بعد الإنتهاء من الإستحمام.

- يمكن استبدال كريم الحلاقة ببلسم الشعر للحفاظ على بشرة ناعمة ومنع تهيجها.

- اغسلي الملابس الداخلية باستخدام بلسم الشعر للحفاظ على نعومتها وجودتها.

- تعيد الحيوية لأوراق النباتات الباهتة.

- يساعد البلسم على التخلص من جفاف القدمين وتشققهما.

- يمكن استخدام البلسم لتلميع الأحذية المصنوعة من الجلد.

- يساعد على التخلص من صوت صرير الباب المزعج.

- يخفف تصلب وجفاف الجلد الموجود حول الأظافر.

- يمنع الأدوات من الصدأ.
 
 
 
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