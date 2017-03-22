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22 آذار 2017
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أفعى على متن الطائرة تثير الهلع... ماذا حصل؟

publishing date: 22/03/2017 10:19:26
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أفعى على متن الطائرة تثير الهلع... ماذا حصل؟
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وجد طفل صغير أفعى على متن الطائرة التي كان على متنها مع 6 أشخاض آخرين خلال رحلة جوية محلية داخل ولاية ألاسكا الأميركيّة.

وتم العثور على الأفعى في مؤخرة الطائرة التي تعود لخطوط "رافن ألاسكا" الجوية ويبلغ طولها حوالي المترين.
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وبعد محادثات مكثفة مع قبطان الطائرة عن كيفية القبض على الأفعى، تمكنت إحدى مضيفات الطيران من الإمساك بها ومن ثم وضعتها داخل كيس بلاستيكي حيث بقيت داخله طوال فترة الرحلة.

ومن الغريب أن كل الركاب التزموا الهدوء بعدما أعلن الطيار عن وجود ثعبان داخل الطائرة.

ووصلت الطائرة إلى وجهتها في الوقت المقرر واتّضح أن الأفعى تعود لمسافر كان قد نسيها على متن الطائرة.

وأعلن المتحدث باسم الخطوط الجوية أن المسافر قد خرق قانون الشركة الذي يُحظّر اصطحاب الزواحف والقوارض على متن الطائرة.
 
The snake appeared to want to sleep. Pic: Anna McConnaughy
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