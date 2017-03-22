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22 آذار 2017
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بالفيديو: نائب وزير يتعّرض للانتقادات... أوصل ابنه إلى المدرسة بالهليكوبتر!

publishing date: 22/03/2017 10:30:54
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بالفيديو: نائب وزير يتعّرض للانتقادات... أوصل ابنه إلى المدرسة بالهليكوبتر!
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انتشر فيديو بكثافة على مواقع التواصل الإجتماعي لطفلٍ من الجنسية الاوكرانية وصل إلى مدرسته بالهليكوبتر.

وفي التفاصيل، تأخّر الطفل في التوجّه إلى صفّه صباحاً، فنقله والده إلى المدرسة التي تقع في العاصمة الأوكرانية كييف مستخدمًا الهليكوبتر الخاصة به.
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ولدهشتهم، صوّر المارة مقطع الفيديو وظهر فيه الطفل وهو يركض مسرعًا في موقف السيارات التابع للمدرسة للحاق بحصة الصباح.

واتّضح أن الطفل هو ابن نائب وزير الرياضة السابق لأوكرانيا أندريه بالشفسكي.

وتعرض بالشفسكي لانتقادات كثيرة من قبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي في أوكرانيا بسبب نقل ابنه بالهليكوبتر.
 
 
 
 
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