الإرهاب يضرب في قلب لندن

قتل 4 اشخاص بينهم المهاجم وضابط وأصيب آخرون بجروح خطيرة في هجوم قالت الشرطة انها تتعامل معه على أنه ارهابي أمام مبنى البرلمان البريطاني.

وبحسب شهود عيان، المهاجم دهس عددا من المشاة على جسر وستمنستر قبل أن يصدم سيارته بحاجز أمام مبنى البرلمان. وبعد ذلك خرج من السيارة يحمل سكينا وطعن شرطيا قبل أن يقتل من قبل الشرطة.

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وتم إغلاق محطة ويستمنستر للأنفاق بطلب من الشرطة، كذلك مبنى مجلس العموم البريطاني.

وقال رئيس مجلس العموم إن شرطيا تعرض للطعن داخل محيط البرلمان، قبل قتل المهاجم برصاص الشرطة البريطانية.

وفي سياق متصل، أكد متحدث باسم مكتب رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إنها في آمان بعد الحادث.

وامتنع المتحدث عن ذكر أين كانت ماي عندما وقع الهجوم.

واعلنت رئاسة الحكومة البريطانية ان ماي ستترأس مساء اليوم اجتماع ازمة في مقر رئاسة الحكومة. وندد الرئيس الاميركي دونالد ترامب باتصال هاتفي مع ماي بالاعتداء، مؤكدا دعم واشنطن الكامل للندن .

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