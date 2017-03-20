معايدة خاصة من الملكة رانيا للأمهات... وصورة مميزة مع والدتها!

شاركت ملكة الأردن رانيا عبدالله متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام فيديو لها وهي توجّه رسالة إلى الأمهات جاء فيها :" ‎الله ما يضيعلكم تعب وتشوفوا ولادكم منورين بيوتكم ومنورين الأردن. وكل سنة وانتو سالمين وكل اللي بتحبوهم ‪ حواليكم‪ ."



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كما نشرت أمس الملكة رانيا صورة جمعتها بوالدتها وشقيقتها وعلّقت عليها معايدة أمّها بالقول: " كل سنة وأنت سالمة يا أحلى أمّ."



يُشار إلى أنّ الصورة ومقطع الفيديو نالا إعجاب رواد الانترنت فانهالت التعليقات المثنية على طيبة الملكة وحسن أخلاقها بالإضافة إلى كلمات المعايدة اللطيفة.

كل سنة وأنت سالمة يا أحلى أم #عيد_الام #حب #الأردن #حب_الأردن My sister and I, celebrating the best mom ever! #MothersDay #Love #Jordan #LoveJO A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Mar 21, 2017 at 5:28am PDT