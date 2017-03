معايدة خاصة من الملكة رانيا للأمهات... وصورة مميزة مع والدتها!

‎الله ما يضيعلكم تعب وتشوفوا ولادكم منورين بيوتكم ومنورين الأردن. وكل سنة وانتو سالمين وكل اللي بتحبوهم‪ ‬حواليكم‪ ‬ ‎#عيد_الام #حب #الأردن #حب_الأردن ‪ ‬ May your children always brighten your days! Happy Mother’s day to you and to all your loved ones #MothersDay #Love #Jordan #LoveJO

A post shared by Queen Rania Al Abdullah (@queenrania) on Mar 20, 2017 at 10:04am PDT