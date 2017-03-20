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22 آذار 2017
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معايدة خاصة من الملكة رانيا للأمهات... وصورة مميزة مع والدتها!

publishing date: 22/03/2017 11:00:27
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معايدة خاصة من الملكة رانيا للأمهات... وصورة مميزة مع والدتها!
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شاركت ملكة الأردن رانيا عبدالله متابعيها عبر حسابها الرسمي على انستغرام فيديو لها وهي توجّه رسالة إلى الأمهات جاء فيها :" ‎الله ما يضيعلكم تعب وتشوفوا ولادكم منورين بيوتكم ومنورين الأردن. وكل سنة وانتو سالمين وكل اللي بتحبوهم ‪  حواليكم‪ ."

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كما نشرت أمس الملكة رانيا صورة جمعتها بوالدتها وشقيقتها وعلّقت عليها معايدة أمّها بالقول: " كل سنة وأنت سالمة يا أحلى أمّ."

يُشار إلى أنّ الصورة ومقطع الفيديو نالا إعجاب رواد الانترنت فانهالت التعليقات المثنية على طيبة الملكة وحسن أخلاقها بالإضافة إلى كلمات المعايدة اللطيفة.
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