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صحة و تغذية
22 آذار 2017
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ما هو الفتق السري الذي يصيب الأمهات بعد الولادة القيصرية؟

publishing date: 22/03/2017 11:12:19
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ما هو الفتق السري الذي يصيب الأمهات بعد الولادة القيصرية؟
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الولادة القيصرية هي نوع من أنواع الولادات غير الطبيعية إذ يتوجب على الوالدة الخضوع لعملية جراحية لاستخراج الجنين من أحشائها.

ومن المحتمل أن تصاب السيدة بفتق في السرة بعد الخضوع لهذا النوع من العمليات، فما هو الفتق السري؟
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يحصل الفتق السري عندما يبرز أو ينتفخ جزء من الأمعاء من  خلال فتحة السرة حول عضلات البطن.

ومن أبرز مسببات الفتق السري لدى الوالدة هو الحمل بطفل كبير الحجم.

ومن بين عوارض الفتق السري:

- الشعور بالثقل في المنطقة التي تعلو السرة

- عدم القدرة على تناول الطعام والشعور بأن المأكولات عالقة في المنطقة الحيطة بالسرة

- الشعور بالألم عند احتكاك الثياب بالسرة.

- إيجاد صعوبة بالتنفس بخاصة عند حمل الأشياء.

- إنتفاخ السرة عند القيام بحركات مثل الإنحناء.
 
 
 
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