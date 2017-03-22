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22 آذار 2017
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ترامب يتمنى للايرانيين عاما سعيدا

publishing date: 22/03/2017 11:24:08
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ترامب يتمنى للايرانيين عاما سعيدا
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بعث الرئيس الاميركي دونالد ترامب بتهنئة متأخرة إلى الإيرانيين بمناسبة رأس السنة الفارسية الجديدة.      

وفي بيان، بعث ترامب الذي ينتقد ايران علنا، بـ"أفضل التهاني الى جميع من يحتفلون بعيد النوروز القديم الرائع في جميع أنحاء العالم".

 وصادف عيد راس السنة الفارسية الجديدة "النوروز" يوم الثلاثاء 21 آذار.

 ولا توجد علاقات دبلوماسية رسمية بين ايران والولايات المتحدة رغم الاتفاق مؤخرا بين ايران والدول الكبرى لخفض نشاطات ايران النووية مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها

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