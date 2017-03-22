كيف انعكس القرار البريطاني في مطار رفيق الحريري الدولي؟

"النظام المختلط يتعارض مع مبدأ دستوري"
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بعد القرار الذي اصدرته وزارة النقل البريطانية، حظرت رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت جميع الركاب المغادرين إلى لندن برحلات مباشرة بين مطار رفيق الحريري الدولي ولندن اصطحاب أي من الأجهزة الإلكترونية واللوحية والهواتف الذكية التي تزيد أبعادها عن طول 16 سنتم وعرض 9.3 سنتم، وعمق 1.5 سنتم داخل حقيبة اليد.
وطلبت من جميع الركاب التقييد بالتعليمات المذكورة، وذلك ابتداء من منتصف ليل الخامس والعشرين من شهر آذار الحالي وحتى اشعار آخر.