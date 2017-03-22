شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
السبت 25 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
فيلم لبناني
20:30
فيلم لبناني
القائمة
أخبار دولية
22 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

كيف انعكس القرار البريطاني في مطار رفيق الحريري الدولي؟

publishing date: 22/03/2017 12:00:19
episodes
المؤلف:
إدمون ساسين
إدمون ساسين
@edmondsassine
إدمون ساسين - مراسل المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال، مجاز في العلوم السياسية والادارية من الجامعة اللبنانية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
 

بعد القرار الذي اصدرته وزارة النقل البريطانية، حظرت رئاسة مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت جميع الركاب المغادرين إلى لندن برحلات مباشرة بين مطار رفيق الحريري الدولي ولندن اصطحاب أي من الأجهزة الإلكترونية واللوحية والهواتف الذكية التي تزيد أبعادها عن طول 16 سنتم وعرض 9.3 سنتم، وعمق 1.5 سنتم داخل حقيبة اليد.

وطلبت من جميع الركاب التقييد بالتعليمات المذكورة، وذلك ابتداء من منتصف ليل الخامس والعشرين من شهر آذار الحالي وحتى اشعار آخر.

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact