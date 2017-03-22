رابطة المهني تعلن تعليق الإضراب المفتوح اعتبارا من غد الخميس

اعلنت رابطة اساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي في لبنان "تعليق الإضراب المفتوح في كل معاهد التعليم المهني والتقني الرسمي إبتداء من غد الخميس 23/3/2017، بعد اللقاء المثمر والمميز مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث تعهد بري السعي جاهدا الى زيادة درجة، فيصبح عدد الدرجات المقترحة للثانوي وللمهني فئة ثالثة ست درجات".

ونقلت الرابطة عن الرئيس بري "تأكيده إلغاء الضرائب التي ستطاول ذوي الدخل المحدود والفقراء وان السلسلة ستقر لا محالة في فترة لا تتعدى الشهر من تاريخه".