لن تصدقوا كم من المال تخسر الولايات المتّحدة سنويًا بسبب ميلانيا ترامب وابنها

قد يعكس الرئيس الأميركي دونالد ترامب القرار الذي اتّخذه والذي يقضي باجراء تخفيضات كبيرة في برامج التعليم اذا انتقلت زوجته ميلانيا ترامب للعيش في البيت الأبيض.

وبحسب إدارة شرطة نيويورك، تترواح تكلفة تأمين ميلانيا ترامب وابنها بارون البالغ من العمر عشرة أعوام بين 127 و 145 ألف دولار في اليوم الواحد، أي متوسط 136 ألف دولار.

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وتقيم ميلانيا في برج ترامب في مدينة نيويورك الأميركيّىة، بسبب ارتباط بارون بإحدى مدارس المدينة، وعدم تمكنه من الانتقال في منتصف العام الدراسي، حتى لا يتأثر مستقبله التعليمي.

ومن المتوقع أن تبقى الأم وابنها هناك حتى شهر حزيران/يونيو، ما يعني أنّ التكلفة الإجمالية قد تصل إلى نحو 18 مليون دولار.

ويدفع هذه الأموال دافعوا الضرائب. والجدير بالذكر أنّه إذا نتقلت السيّدة الأولى للعيش في البيت الأبيض، لن تدعو الحاجة إلى إجراء تخفيضات في برامج التعليم.