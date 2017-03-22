بالفيديو: ماذا سرقت هذه الطفلة من البابا فرنسيس؟

في اليوم الأول للطفلة الأميركيّة إستيلا ويستريك في روما، حاولت افتعال المشاكل.

فعندما اصطحبتها عائلتها لرؤية البابا فرنسيس، رأس الكنيسة الكاثوليكية، حاولت أن تسرق "القلنسوة" من على رأسه.

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وفي التفاصيل، عندما اقترب البابا من الطفلة ليقبلّها، نزعت القلنسوة عن رأسه.

ووُثق الموقف الطريف بمقطع فيديو تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.