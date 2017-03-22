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22 آذار 2017
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بالفيديو: ماذا سرقت هذه الطفلة من البابا فرنسيس؟

publishing date: 22/03/2017 14:48:36
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بالفيديو: ماذا سرقت هذه الطفلة من البابا فرنسيس؟
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في اليوم الأول للطفلة الأميركيّة إستيلا ويستريك في روما، حاولت افتعال المشاكل.

 

فعندما اصطحبتها عائلتها لرؤية البابا فرنسيس، رأس الكنيسة الكاثوليكية، حاولت أن تسرق "القلنسوة" من على رأسه.

 
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وفي التفاصيل، عندما اقترب البابا من الطفلة ليقبلّها، نزعت القلنسوة عن رأسه.

 

ووُثق الموقف الطريف بمقطع فيديو تم تداوله بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 
 
 
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