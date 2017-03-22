بالصورة - ولادة روميو وجولييت

ووضعت والدتان طفليهما في المستشفى نفسه، لكن في غرفتين مختلفتين وبفارق زمني بسيط.

لم تلتقيا يومًا وقد اختارتا اسمي طفليهما قبل الولادة.

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لكن بالصدفة، رأى كل من الطفل روميو والطفلة جولييت النور في 18 آذار/مارس في مستشفى بلوفتون في ولاية كارولينا الجنوبية في الولايات المتحدة.

ووضعت أولًا مورغان هيرنانديز طفلها روميو وبعد بضع ساعات وضعت كريستيانا شيفليت طفلتها جولييت.

وتم نشر قصة هذه الصدفة الجميلة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث تداولها الناشطون بكثافة.