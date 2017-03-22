نسيب نصّار يعود إلى بطولة لبنان للراليات

أعلن السائق نسيب نصّار أنه سيشارك في بطولة لبنان للراليات لموسم 2017 على متن سيارة ميتسوبيشي لانسر إيفو 9 من تجهيز موتورتيون، إلا ان مشاركته بالجولة الثانية (رالي جزين) تبقى غير مؤكدة حالياً. نصّار، الذي بدأ استعداده للموسم الجديد بتجارب الأسبوع الماضي، يسجّل عودته للمشاركة في البطولة المحلية للراليات، بعد أن اقتصرت مشاركته في الأعوام الأخيرة مشاركات قليلة فقط.

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وقال نصّار لموقع أم أم أس رالي: "منذ 2011 لم يسبق أن شاركت إلا في رالي لبنان ورالي الأرز ذلك العام، وهذه السنة سنشارك في بطولة لبنان للراليات لنكون أكثر استعداداً على الطرقات اللبنانية لأكون مرتاحاً أكثر". وأضاف: "آمل أن نكون منافسين منذ المراحل الأولى، وألا يستغرقنا الأمر فترة طويلة للتأقلم حتى نقدم مستوانا الفعلي. هدفنا هو التحسن من رالي لآخر حتى نصل إلى رالي لبنان بكامل جاهزيتنا لتقديم أقصى ما يمكن في رالي لبنان منذ البداية".

ويعوّل نصّار على خبرة الملاح المخضرم آلان الجر الذي سيجلس بجانبه في المقعد الساخن ويعود الجر، الذي يملك سجلاً حافلاً في الملاحة منذ عام 1998، إلى البطولة بعد غياب عنها منذ 2012. كما يعود نصّار لقيادة سيارات المجموعة ن التي فاز بلقبها في رالي دبي الدولي 2015، بعد أن شارك مؤخراً بسيارات من فئة الدفع الأمامي على الصعيد المحلي. وأكمل: "اعتدت مؤخراً المشاركة بسيارات آر2 وآر3 في لبنان، لكنني معتاد على هذه السيارة من مشاركتي في الإمارات وفوزي بالمجموعة ن في رالي دبي الدولي 2015 بهذه الفئة". وتابع: "أود شكر موتورتيون وروجيه كثيراً على تحضير السيارة والخبرة الكبيرة التي نكتسبها منهم، وسنعمل على تقديم أفضل ما لدينا خلال الموسم".

وفي الختام شكر نصّار الرعاة Habtoor Motors - NVN Motorworks - AMC Advertising and Marketing consults – East Village Badaro وتنطلق بطولة لبنان للراليات بعد أقل من أسبوعين برالي الربيع الـ 33 يومي 1 و2 نيسان، ويليه رالي جزين السادس في 10 و11 أيار، ورالي الأرز بنسخته الـ 24 بعد 4 أسابيع. ‎وتُسدل الستارة على موسم 2017 برالي لبنان الدولي الـ 40 في نهاية الأسبوع الأخير من آب.