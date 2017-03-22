5 قتلى و40 جريحا في اعتداء لندن...ماي: لا تغيير لمستوى التهديد الارهابي

اعلن قائد شرطة مكافحة الارهاب البريطانية مارك راولي ان الهجوم الارهابي الذي وقع امام مقر البرلمان في وسط لندن الاربعاء اسفر، اضافة الى مقتل منفذه برصاص الشرطة، عن اربعة قتلى هم شرطي وثلاثة مدنيين، واصابة 40 شخصا بجروح. ورفض راولي في تصريح امام مقر شرطة سكوتلانديارد التعليق على هوية المهاجم مرجحا فرضية الارهاب المتطرف.

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الى ذلك، اعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ان مستوى التهديد الارهابي في المملكة لن يتغير على الرغم من الاعتداء الذي شهدته لندن.

وقالت ماي من أمام مقر رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت: "مستوى التهديد الارهابي في بريطانيا تم تحديده منذ فترة عند مستوى الخطر الشديد، وهذا الامر لن يتغير".