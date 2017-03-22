القضاء يبقي على قرار تجميد الارصدة الايرانية في لوكسمبورغ

رد قضاء لوكسمبورغ الاربعاء طلب البنك المركزي الايراني برفع التجميد عن مبلغ 1,6 مليار دولار جمد العام الماضي لتعويض ضحايا اعتداءات 11 ايلول.

وأعلن قضاء لوكسمبورغ في بيان ان "رئيس المحكمة رد طلب البنك المركزي لجمهورية ايران الاسلامية" التي ستصدر لاحقا قرارها في جوهر القضية.

وفي كانون الثاني 2016 قرر قاض من لوكسمبورغ تجميد الاموال الايرانية التي تديرها غرفة "كليرستريم" للتعويضات بناء لطلب محامي ضحايا اعتداءات 11 ايلول 2001 بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" لحجزها لصالح موكليهم.